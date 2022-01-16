В Карелии кинолог УФСИН обучал волонтеров отряда «ЛизаАлерт» идти по следу с собакой

Кинологи поискового отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия прошли занятия по следовой работе в городских условиях.

Начальник кинологической службы УФСИН России по Республике Карелия провел занятие для кинологов отряда «ЛизаАлерт». Он рассказал, с чего начать обучение собаки следовой работе, каких ошибок следует избегать, какие факторы влияют на желание собаки работать. Об этом информирует паблик карельского поискового отряда.

Представители «ЛизаАлерт» сообщают, что данное направление в дрессировке считается одним из самых сложных.

«В крупных населенных пунктах и городах от собаки требуется весьма тонко развитая способность различать запаховый след искомого человека среди большого количества следов посторонних лиц. Вместе с этим, работа собаки по следу в городских условиях может затрудняться различными внешними отвлекающими световыми и звуковыми раздражителями, а также значительным количеством запахов, которые образуются при функционировании транспорта и промышленных предприятий. Успех в этой работе зависит главным образом от подготовки специалиста-кинолога», — говорится в сообщении отряда.

Ранее сообщалось, что крупнейшая добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт» открыла свое отделение в Карелии.