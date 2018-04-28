В Карелии комбинат благоустройства оштрафовали за то, что не выдал шапки работникам

Госинспекция руда оштрафовала Чупинский комбинат благоустройства в Лоухском районе за нарушения законодательства об охране труда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района выявила в МУП "Чупинский комбинат благоустройства" нарушения законодательства об охране труда.

Основанием для проведения проверки послужило коллективное обращение работников предприятия о нарушении работодателем требований по обеспечению спецодеждой.

Как показала проверка, в нарушение требований законодательства дворникам организации были выданы зимние куртки, предназначенные к использованию на территории, отнесенной к III климатическому поясу. Костюмы (куртка и брюки) на утепленной прокладке, сертифицированные для использования в IV климатическом поясе, к которому отнесена территории Лоухского муниципального района, не выдавались.

Кроме того, ни одному из работников МУП не были выданы головные уборы.

По данным фактам прокурор района в отношении инженера предприятия, на которого возложены соответствующие обязанности, возбудил дело об административном правонарушении.

Постановлением Государственной инспекции труда в Республике Карелия должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Кроме того, прокурор района внес директору МУП "Чупинский комбинат благоустройства" представление об устранении нарушений закона с требованием обеспечить работников средствами индивидуальной защиты согласно предусмотренному нормативами перечню с учетом климатического пояса, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности работников предприятия, допустивших данные нарушения. Представление находится на рассмотрении.