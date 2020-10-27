В Карелии компания оплатила 1,7 млн рублей долга по аренде лесных участков, чтобы избежать суда

Прокуратура Прионежского района добилась погашения задолженности по арендным платежам, когда завело дело на руководство горно-промышленной компании.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что ООО "ГПК "Пялозеро" имеет задолженность по выплате арендных платежей за пользование лесами. Долг составил более 1,7 млн рублей.

По данному факту прокуратурой района в адрес руководителя организации было внесено представление об устранении нарушений закона, требования которого в установленные сроки выполнены не были.

Тогда прокуратура Прионежского района возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Руководство горно-промышленной компании решения суда ждать не стало - предприятие погасило задолженность перед бюджетом в полном объеме.