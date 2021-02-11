В Карелии коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о числе заразившихся коронавирусом граждан.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 178 человек. Из этого числа заболевших – 170 человек, из них 29 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил оперштаб.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 209 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6219,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2744,5 случая, по Северо-Западу – 4834,8, заявили в оперативном штабе.

Второй день подряд в республике фиксируется одинаковое число заболевших коронавирусом. Вчера оперштаб также сообщал о 178 заболевших.