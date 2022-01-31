В Карелии коронавирус унес жизни двух молодых женщин с пересаженными почками

Коронавирусная инфекция представляет серьезную опасность для больные после трансплантации органов.

Как отметила заведующая нефрологическим отделением Республиканской больницы Ольга Барышева, пациенты после трансплантации получают двух-трех компанентную длительную иммуносупрессивную терапию для предупреждения отторжения пересаженного органа. Благодаря этому они подвержены более тяжелому течению коронавируса, более быстрым и необратимым изменениям.

«К сожалению, в Карелии мы потеряли двух молодых женщин с пересаженными почками. Их исходно подавленный иммунный статус, несмотря на молодой возраст, максимально возможную терапию по новой коронавирусной инфекции, не позволил им справиться с инфекцией. При этом по Северо-западному федеральному округу у нас самая низкая смертность больных на заместительной почечной терапии, в частности и среди больных с почечным трансплантатом», — поделилась профессор Ольга Барышева.

Главный внештатный гастроэнтеролог и нефролог Карелии уверена, что защитить пациентов ее профиля от коронавируса помогает вакцинация. Одними из первых были привиты практически все больные, находящиеся на гемодиализе. Это люди, которые регулярно 2–3 раза в неделю многие годы приходят на гемодиализ и нуждаются в особой защите. Прививки от коронавируса делают и пациентам после трансплантации органов. Даже тем, у кого на фоне иммуносупрессивной терапии эффективность вакцинации может быть ниже.

Медицинские отводы для вакцинации по нефрологическим и гастроэнтерологическим заболеваниям крайне редки.

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