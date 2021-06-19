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В Карелии коронавирус забрал еще три жизни

Новости. Общество
09:33, 20 Июня 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Согласно официальным данным Минздрава республики, в Карелии от коронавируса скончались еще три человека.

В Карелии еще три человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 599 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 94 человек. Из них заболевших — 92 человек, средней тяжести — 44 человека, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 0.

Ранее сообщалось, что власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости.

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