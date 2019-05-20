В Карелии лесовоз наехал на мужчину

Житель Сегежи пострадал под колесами лесовоза, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 19 мая в 16.00 на одной из улиц Сегежи водитель, управляя лесовозом Volvo с прицепом ISTRAL, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 39-летнего мужчину.

В результате происшествия пешеход получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.