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В Карелии летом отдохнули в лагерях более 2,5 тысяч детей

Новости. Общество
15:30, 16 Сентября 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Роспотребнадзор подвел итоги летней оздоровительной кампании в Карелии.

По данным ведомства, в летний период 2020 года на территории республики работали 54 организации отдыха и оздоровления. В них отдохнули 2509 детей.

Из общего количества отдохнувших ребят – 1490 – находятся в трудной жизненной ситуации. Это дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также часто длительно болеющие дети.

За пределами республики на берегу Черного моря удалось отдохнуть детям, проживающим в муниципальных районах республики, отнесенным к Арктической зоне. 54 ребенка были отправлены в детский оздоровительный лагерь "Зори Анапы", расположенный на территории Краснодарского края.

В целях организации занятости детей в период летней оздоровительной кампании 2020 года в Карелии на базе образовательных организаций организовано проведение малозатратных форм детского отдыха. Всего в республике проведено 278 дистанционных площадок и онлайн-смен с реализацией образовательных и досуговых программ с охватом 33 330 детей.

Случаев заезда детей в организации отдыха, имеющие отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение (или не получившие его) не выявлены. Несанкционированные лагеря в Карелии не выявлены, говорится в сообщении карельском управления Роспотребнадзора.

Напомним, в этом году детей и персонал оздоровительных лагерей в Карелии проверяли на коронавирус.

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