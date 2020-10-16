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В Карелии лишенная водительских прав женщина перевернулась на иномарке

Новости. Происшествия
10:36, 17 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Автомобилистка неверно выбрала скорость, ушла в занос и перевернулась, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 16 октября, в 11-40 в Прионежском районе, на седьмом километре дороги "Заозерье - Пиньгуба". Об этом информирует Госавтоинспекция.

43-летняя женщина-водитель управляла автомобилем "Renault Sandero", несмотря на то, что была лишена водительских прав. По оценке инспекторов, она не учла дорожные условия, ошиблась с выбором скорости, в итоге допустила занос, затем съехала в кювет и опрокинула машину.

В аварии пострадали два человека.

"В результате ДТП телесные повреждения получила женщина-водитель, которая с места ДТП была доставлена и госпитализирована в ИТАР БСМП г. Петрозаводска. А также 38-летний мужчина-пассажир с места ДТП был доставлен в БСМП г. Петрозаводска. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии на ВАЗе сбила пенсионерку на повороте.

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