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В Карелии любитель пьяной езды отправится на обязательные работы

Новости. Общество
17:40, 02 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Дмитрий Беркут
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Житель Суоярвского района, севший повторно пьяным за руль, приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Найстенъярви. Сотрудники ГИБДД поймали мужчину пьяным за рулем в конце июля этого года. Находясь в нетрезвом состоянии, он ездил по поселку днем.

Как выяснялось, ранее водитель уже привлекался к административному наказанию за отказ в прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года.

Судом мужчина был приговорен к 200 часам обязательных работ. Кроме того, по решению судебной инстанции он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее у пьяного водителя в Карелии забрали автомобиль.

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