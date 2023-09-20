В Карелии любитель выпить в одиночестве опустошил чужую банковскую карту

Житель Прионежского района обнаружил, что его картой расплачивался неизвестный злоумышленник.

В полицию Прионежья с заявлением о краже обратился местный житель. С его банковской карты в счет оплаты различных товаров списали 4,5 тысячи рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 41-летний житель поселка Мелиоративный. По версии полиции, он выпивал в компании других мужчин.



Когда спиртное закончилось, один из собутыльников дал ему банковскую карточку для похода в магазин. Но злоумышленник не стал возвращаться в компанию, а продолжил вечер в одиночестве.



Перед этим он оплатил свой чужой карточкой.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - шесть лет колонии, рассказали в МВД Карелии.