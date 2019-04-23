В Карелии любителя металлолома оштрафовали за попытку подкупа сотрудника ГИБДД

Водитель грузовика незаконно перевозил металлолом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сотрудники ГИБДД на автодороге "Кола" в Кемском районе при проверке грузового автомобиля, перевозившего металлолом, выявили отсутствие у водителя документов на перевозимый груз.

Мужчина был приглашен в патрульный автомобиль, где он стал настойчиво предлагать сотрудникам полиции деньги в сумме 5 тысяч рублей за пропуск автомобиля без досмотра.

Полицейский от взятки отказался.

В суде обвиняемый искренне раскаялся в содеянном и просил прекратить в отношении него уголовное преследование.

Уголовное дело было прекращено. Суд назначил мужчине штраф в размере 25 тысяч рублей.