В Карелии любителю пьяной езды грозит до двух лет лишения свободы

В Прионежском районе перед судом предстанет мужчина, который неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, в августе текущего года 30-летний житель Прионежского район катался на автомобиле по улицам поселка в состоянии алкогольного опьянения. Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД, водителя отстранили от управления. Освидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом им в воздухе более чем в три раза. Мужчина был привлечен к административной ответственности.

В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что обвиняемый неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Так, в 2016 году он был осужден за пьяную езду и лишен прав. В 2020 году любитель пьяной езды вновь получил водительские права, а через два года снова попался автоинспекторам в нетрезвом состоянии.

В результате было возбуждено уголовное дело. После вручения прокурором обвинительного постановления фигуранту дела материалы направлены для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Водителю грозит наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, пьяный водитель снес дорожный знак на самой аварийной улице Петрозаводска.