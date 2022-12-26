В Карелии любительница пьяной езды попалась на даче взятки полицейскому (ВИДЕО)

В Лахденпохье женщина, желая избежать наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, склоняла сотрудника полиции к коррупции.

По сообщению Следкома Карелии, в декабре 50-летняя подозреваемая, находясь в служебном кабинете отдела полиции в Лахденпохье дала взятку в размере 50 000 рублей сотруднику за не привлечение ее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский уведомил руководство о склонении его к совершению коррупционного преступления. Подозреваемая была задержана «с поличным» в момент передачи взятки.

В ходе допроса женщина дала признательные показания. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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