В Карелии лось Вася зашел во двор к женщине

В Лахденпохье очередной лось стал героем видео.

Недавно в Сети появилось видео, как сотрудник полиции Лахденпохьи "устроил погоню" за раненым лосем.

Новое видео с лосем появилось в группе "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!".

Очевидец называет лося Васей и зовет к себе, а чуть позже отправляет его в лес, подальше от домов. Но лось не слушает оператора и идет во двор, где стоит женщина.