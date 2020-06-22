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В Карелии мальчики, решившие переплыть залив на пенопласте, едва не утонули

Новости. Происшествия
12:10, 23 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 22 июня, около 13.00 два мальчика, использую листы из пенополистирола, заплыли на середину залива Ляппяярви рядом с городом Сортавала. Дети решили таким необычным способом переплыть на другую сторону залива. Когда ребята оказались в центре водоёма, ветер стал уносить их, и они мгновенно оказались в воде далеко от берега.

В это время на берегу дежурили спасатели, которые и заметили мальчиков. 

После спасения с детьми провели беседу о правилах поведения на воде.

Напомним, 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке. 

 

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Комментарии

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кир
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