В Карелии мальчики, решившие переплыть залив на пенопласте, едва не утонули

Спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 22 июня, около 13.00 два мальчика, использую листы из пенополистирола, заплыли на середину залива Ляппяярви рядом с городом Сортавала. Дети решили таким необычным способом переплыть на другую сторону залива. Когда ребята оказались в центре водоёма, ветер стал уносить их, и они мгновенно оказались в воде далеко от берега.

В это время на берегу дежурили спасатели, которые и заметили мальчиков.



После спасения с детьми провели беседу о правилах поведения на воде.

Напомним, 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке.