В Карелии маршрутчик-нелегал возил пассажиров в автобусе без стекла

Госавтоинспекторы Петрозаводска и сотрудники Минтранса республики в ходе совместного рейда выявили очередной факт незаконной перевозки пассажиров.

Маршрутчик-нелегал перевозил по пригородному маршруту восемь человек в неисправном микроавтобусе, сообщает Минтранс Карелии. У машины не было бокового стекла. Автомобиль был задержан в Петрозаводске.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административные протоколы.

Ранее сообщалось, как маршрутчик-нелегал в Карелии перевозил пассажиров на "пуфиках".