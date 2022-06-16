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В Карелии мастер пообещал пенсионерке отремонтировать пол и пропал вместе с деньгами

Новости. Криминал
10:28, 22 Июня 2022
фото: © newsvo.ru

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В Сегежском районе рецидивист обманул пенсионерку, копившую за ремонт квартиры.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Сегежского района и сообщила, что у неё похитили значительную сумму денег. Полицейские установили обстоятельства происшествия, рассказали в МВД Карелии.

Одиноко проживающая пенсионерка, скопив деньги, обратилась в фирму для замены окон. К ней пришли мастер и помощник, которые, как решила заказчица, сделали всё быстро и аккуратно. Хозяйка жилья решила выяснить, сколько будет стоить замена пола в её квартире, и помощник установщика обещал на следующий день обрисовать конкретику.

На следующий день мужчина связался с пенсионеркой и сказал, что вместе с работой и материалами стоимость замены пола составит 35 000 рублей. Обещал, что сделает всё в течение двух дней. Пенсионерка передала контрагенту нужную сумму; договор на оказание услуг при этом не заключался, а подтверждением передачи денег послужила расписка.

Но ни спустя два дня, ни потом исполнитель больше не появился. В телефонных разговорах он поначалу ссылался на различные трудности на рынке стройматериалов, а затем перестал выходить на связь. Пытаясь решить проблему, жительница Сегежского района позвонила в фирму по установке окон, где ей пояснили, что нанятый ею работник не имеет отношения к организации, заодно посоветовали обратиться в полицию.

Как выяснили стражи правопорядка, ранее судимый за кражи 44-летний гражданин, обещавший выполнить заказ, распорядился вверенными ему деньгами по своему усмотрению. В ходе следствия фигурант уголовного дела дал явку с повинной. Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.

Ранее в Петрозаводске внук жестоко избил свою 73-летнюю бабушку из-за отказа дать ему денег.

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