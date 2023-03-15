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В Карелии мать, бросившую своего ребенка, отправили на условные исправительные работы

Новости. Криминал
10:19, 17 Марта 2023
фото: © Лев Федосеев/ ТАСС

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В Сегежском районе Карелии вынесли приговор злостной алиментщице.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой жительницы поселка Надвоицы.

Ее признали виновной в неуплате алиментов на содержание малолетнего ребенка. Ранее этот же суд обязал ее выплачивать деньги до достижения ребенком совершеннолетия.

Поскольку эти обязанности она не выполняла, ранее ее отправляли на 50 часов обязательных работ. Но женщина продолжила уклоняться от выплат - с 1 октября 2022 года по 31 октября 2022 года.

В судебном заседании жительница Надвоиц вину полностью признала и раскаялась.

Суд учел все смягчающие обстоятельства, в том числе, состояние здоровья, и отправил женщину на исправительные работы сроком на полгода условно с испытательным сроком восемь месяцев.

Отметим, при таком приговоре осужденный остается дома, регулярно являясь на указанное место работы. Он может не менять прежнее трудоустройство, а наказание выражается в перечислении части заработной платы в счет ущерба потерпевшим и государству.

В случае жительницы Надвоиц это 5% от зарплаты, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. 

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