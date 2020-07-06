В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек

Следком Карелии опубликовал оперативные сведения о состоянии преступности за первое полугодие.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 5 июня 2020 года в Карелии совершено 26 убийств, четыре умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и шесть изнасилований.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по состоянию на 30 июня: убито – 30 человек, изнасиловано – 7, умерших из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по-прежнему – 4.

Следовательно, с 5 по 30 июня в Карелии убили четырех человек, а еще одного – изнасиловали.