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В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек

Новости. Криминал
16:03, 07 Июля 2020
фото: © Альберт Дзень/ТАСС
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Следком Карелии опубликовал оперативные сведения о состоянии преступности за первое полугодие.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 5 июня 2020 года в Карелии совершено 26 убийств, четыре умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и шесть изнасилований.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по состоянию на  30 июня: убито – 30 человек, изнасиловано – 7, умерших из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по-прежнему – 4.

Следовательно, с 5 по 30 июня в Карелии убили четырех человек, а еще одного – изнасиловали.

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