В Карелии Методие Бужора сравнили со Стасом Михайловым

На совете при Главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека рассказали о прошедшем концерте Методие Бужора в Петрозаводске.

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, прошел во вторник в Музыкальном театре Карелии.

Одна из участниц заседания поблагодарил главу республики Артура Парфенчикова за этот подарок.

"Это был триумфальный подарок, очень вам благодарны", - сказала она.

"Женщины вчера слушали его с придыханием. Видимо, нравится. То есть такой реальный конкурент Стаса Михайлова появился", - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель республики также отметил нехватку большого концертного зала в городе, который бы дал возможность пригласить больше число зрителей в зал.