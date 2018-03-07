В Карелии Методие Бужора сравнили со Стасом Михайловым

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На совете при Главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека рассказали о прошедшем концерте Методие Бужора в Петрозаводске.
Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, прошел во вторник в Музыкальном театре Карелии.
Одна из участниц заседания поблагодарил главу республики Артура Парфенчикова за этот подарок.
"Это был триумфальный подарок, очень вам благодарны", - сказала она.
"Женщины вчера слушали его с придыханием. Видимо, нравится. То есть такой реальный конкурент Стаса Михайлова появился", - сказал Артур Парфенчиков.
Руководитель республики также отметил нехватку большого концертного зала в городе, который бы дал возможность пригласить больше число зрителей в зал.
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