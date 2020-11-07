В Карелии микроавтобус влетел в дерево (ФОТО)

На трассе "Кола" водитель микроавтобуса не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево.

Авария произошла утром седьмого ноября в Сегежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На 670 километре федеральной дороги "Кола" 26-летний водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" не справился с управлением, совершил съезд в кювет и затем врезался в дерево.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.