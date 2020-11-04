Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Александра Невского.

По сообщению ДТП ПТЗ, 4 ноября в 18:34 на Комсомольском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников аварии выезжал с проспекта Александра Невского, совершая левый поворот на Комсомольский проспект. Маневр он совершал на запрещающий сигнал светофора.

В это же время второй участник ДТП двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении в сторону центра. От столкновения машину отбросило на полосу встречного движения и тротуар.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске.