В Карелии многодетная семья построила дом на выделенном участке и узнала, что у земли есть хозяин

Семью с пятью детьми привлекли в качестве ответчиков по гражданскому делу о наложении земельных участков в Кудаме.

Как выяснилось, Министерство имущесвенных отношений Карелии вместе с администрацией Пряжинского района предоставило многодетной семье землю в поселке Кудама, у которой уже есть хозяин. (15 соток предоставили Левиным, 12 из которых с 2009 года находятся в чужой собственности).

«После такой новости неделю с женой не спали. Детям пока не рассказываем, молчим, старший только знает. Все для детей хотелось сделать, мы ради этого участка через многое прошли», — сказал Александр Левин.

Владельца земли, которую выдали многодетной семье из Петрозаводска, зовут Полина Е. Женщина давно живет в Москве, надел получила в наследство после смерти родителей. Узнав о начале строительства на своем участке, москвичка через представителя подала в суд на министерство имущественных и земельных отношений Карелии, а также на семью Левиных.

Подробнее читайте в материале «Резиновая Кудама или министерство с ограниченной ответственностью».