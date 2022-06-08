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В Карелии молодая девушка за рулем иномарки пошла на обгон и спровоцировала аварию (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:16, 27 Июня 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В ДТП пострадали три человека — сама девушка, а также водитель и пассажир встречного автомобиля.

Авария из-за выезда на «встречку» произошла 25 июня в Пряжинском районе Карелии. Об этом информирует Госавтоинспекция республики.

На 25 километре автодороги «Петрозаводск-Суоярви» 23-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Carina пошла на обгон, и во время выезда на полосу встречного движения ее машина столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Ford Fusion.

В результате аварии травмы получили три человека — сама водитель японского автомобиля, а также 50-летняя женщина — водитель Ford, и ее 26-летний пассажир. Все пострадавшие попали в больницу.

Ранее 29-летняя девушка пострадала в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле.

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