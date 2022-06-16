Девушка пострадала в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле (ФОТО)

В Кондопожском районе машина вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла в воскресенье, 26 июня, в 16.30 вечера. В районе дома № 1 по Медвежьегорскому шоссе водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, где перевернулась.

В результате аварии пострадала пассажирка корейского автомобиля, 29-летняя девушка. С травмами она была доставлена в больницу.

Ранее в Лахденпохье неизвестный водитель сбил девочку-подростка и уехал с места аварии.