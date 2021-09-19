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В Карелии молодежь обсудит науку и предпринимательство на онлайн-фестивале

Новости. Общество
17:40, 21 Сентября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В республике завершается прием заявок на всероссийский онлайн-фестиваль «Голос молодежи».

Активистов, заинтересованных в развитии регионов, приглашают к участию в фестивале «Голос молодежи». Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Оно состоится в период с 18 по 27 октября. Участников ждут круглые столы с представителями органов власти, встречи со спикерами, обсуждение идей и создание проектов. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что проект посвящен вопросам развития регионов в области науки, образования и инноваций, трудоустройству молодых специалистов и технологическому предпринимательству.

Участники рассмотрят ряд тем: «Развитие молодёжной науки в регионах», «Коммерциализация инновационных научных решений и их реализация в регионах России», «Трансформация образования: взгляды молодежи, представителей образования и рынка», «Трудоустройство молодежи в регионах: развитие проектной деятельности, интеграция науки, бизнеса и образования», «Развитие молодежного технологического предпринимательства».

 

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Комментарии

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петюня
2021-09-21 17:43:25
Сваливать надо из этого совка в цывилизованые страны пока не позно
Гость
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