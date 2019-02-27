В Карелии молодого человека заподозрили в уклонении от армии

В Пудожском районе республики 23-летний молодой человек подозревается в уклонении от призыва на военную службу

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы").

По версии следствия, подозреваемый, неоднократно получал повестки и уведомлялся явке в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования. Однако призывник в назначенное время в военкомат не являлся.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.