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В Карелии молодой человек переспал с 13-летней девочкой и может отправиться на 10 лет в колонию

Новости. Криминал
15:58, 12 Августа 2021
фото: © Светлана Маковеева / Комсомольская правда

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В Кондопоге будут судить 22-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи завершили расследование уголовного дела 22-летнего кондопожанина, обвиняемого в половом сношении, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и краже.

По версии следствия, молодой человек познакомился в Кондопоге с 13-летней девушкой и, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, неоднократно совершал с ней половые сношения и развратные действия. Также обвиняемый совершил кражу из местного магазина на 26 тысяч рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчина с ножом напал на девочку-подростка.

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