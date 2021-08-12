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В Карелии молодой человек развращал 15-летнюю девочку

Новости. Криминал
19:45, 15 Августа 2021
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

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Молодому жителю Сортавалы грозит 3 года колонии за развращение 15-летней девочки.

В Сортавальском районе 24-летний мужчина подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе подозреваемый, находясь с 15-летней девочкой в квартире в городе Сортавала, совершил в отношении нее развратные действия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. 

Ранее сообщалось, в Кондопоге молодой человек переспал с 13-летней девочкой и может отправиться на 10 лет в колонию.

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Комментарии

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udo
2021-08-15 20:08:17
Для лео и оффа новость. :)
Гость
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