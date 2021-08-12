В Карелии молодой человек развращал 15-летнюю девочку

Молодому жителю Сортавалы грозит 3 года колонии за развращение 15-летней девочки.

В Сортавальском районе 24-летний мужчина подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе подозреваемый, находясь с 15-летней девочкой в квартире в городе Сортавала, совершил в отношении нее развратные действия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, в Кондопоге молодой человек переспал с 13-летней девочкой и может отправиться на 10 лет в колонию.