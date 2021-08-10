В Карелии молодой человек заплатит за избиение подростка компенсацию в 10 тысяч рублей

В Пудожском районе родители через прокуратуру добились компенсации морального вреда для своего избитого сына.

Прокуратура Пудожского района провела проверку по обращению родителей 14-летнего подростка, рассказали в надзорном ведомстве. До этого мировым судьей 18-летний житель района был признан виновным в нанесении побоев их сыну. В результате родители пострадавшего ребенка обратились в прокуратуру района с заявлением о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда, сообщили в ведомстве.

После обращения прокурора в суд с 18-летнего дебошира взыскана компенсация в размере 10 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу прокуратурой района его исполнение будет поставлено на контроль.

Ранее жительница Карелии добилась через суд компенсации морального вреда за отсутствие горячей воды.