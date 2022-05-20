В Карелии молодой мотоциклист без прав травмирован в аварии

В Беломорском районе мотоциклист врезался в легковой автомобиль и был травмирован.

Авария произошла в пятницу, 20 мая, в Беломорском районе, в поселке Золотец. Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, в 18 часов 28 минут водитель мотоцикла «Стелс» выбрал небезопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля «Fiat» и столкнулся с ним.

В результате происшествия 20-летний мотоциклист был травмирован. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек управлял мотоциклом, не имея водительских прав. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.