В Карелии морозную ночь 31 мая сменит теплый день

О погоде на 31 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 31 мая будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. По западным районам пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый.

Ночью похолодает до +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3°С, днем потеплеет до +12,+17°С, местами до +20°С.