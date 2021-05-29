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В Карелии морозную ночь 31 мая сменит теплый день

Новости. Погода
17:00, 30 Мая 2021
фото: Столица на Онего

О погоде на 31 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 31 мая будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный слабый.

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28.05.2021 17:36

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. По западным районам пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый.

Ночью похолодает до +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3°С, днем потеплеет до +12,+17°С, местами до +20°С.

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