В Карелии мошенник лично сдался полиции и возместил ущерб

Житель Прионежского района обратился в полицию, рассказал, что совершил преступление и добровольно написал явку с повинной, сообщает МВД Карелии.

В одном из поселков Прионежского района собралась компания мужчин для празднования. Один из них, 29-летний местный житель заметил куртку на вешалке. Мужчина взял из нее банковскую карту, которой можно платить без набора пин-кода.

Позже злоумышленник несколько раз воспользовался картой в магазинах, купив товаров на 15.3 тысячи рублей, после чего выкинул "кредитку".

На следующее утро владелец обнаружил списание денежных средств по счету и заблокировал карту. Вскоре он увидел, что долг превышает 22,5 тысячи рублей. Сумма списаний и сумма долга отличались, так как карта являлась кредитной, и, в соответствии с условиями банка, за пользование денежными средствами взималась отдельная плата. Но обращаться в полицию владелец карты не стал, а попытался сам найти виновного. Вскоре ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что мошенник сам явился с повинной.

В настоящий момент подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.