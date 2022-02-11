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В Карелии мошенник разжалобил жертву с помощью байки про свою маму

Новости. Криминал
15:39, 16 Февраля 2022
фото: © Алешковский Митя / ТАСС

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Жительница Сегежи перевела мошенникам собственную соцвыплату, сообщают в карельской полиции.

В полицию Сегежского района обратилась 62-летняя горожанка и сообщила, что неизвестные обманным путём похитили у неё деньги. Об этом сообщает МВД. Женщина пояснила, что в минувший вторник ей позвонил некий Владимир и спросил, не нужна ли ей подработка. Сегежанка как раз искала дополнительный источник дохода, поэтому поинтересовалась, что именно нужно делать. Мужчина объяснил, что он находится в длительной командировке в Приволжском федеральном округе, а в Карелии у него проживает престарелая мама, которая тяжело болеет и нуждается в постоянном уходе. 

Сам мужчина якобы приехать и ухаживать за ней не может, поэтому хочет нанять сиделку. Женщину этот рассказ растрогал, и она согласилась. Тогда звонивший уведомил, что по номеру телефона переведет деньги на её карту для приобретения продуктов и лекарств.

Горожанка уже собиралась отправиться за покупками, как вновь раздался звонок — мужчина пояснил, что ошибся цифрой и перевёл больше, чем нужно. Сегежанка проверила баланс счёта и увидела, что денег на остатке на 31 тыс. рублей больше. 

Она перечислила деньги на счет, который сообщил звонивший, после чего тот перестал выходить на связь. В дальнейшем женщина выяснила, что отданные незнакомцу деньги — социальная выплата, которую она получает ежемесячно.

В правоохранительных органах выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жители Карелии перевели мошенникам за сутки более двух миллионов рублей.

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