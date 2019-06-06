В Карелии мошенники под видом Роспотребнадзора атакуют предпринимателей

Злоумышленники звонят бизнесменам, представляются Роспотребнадзором и обещают провести проверки.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях выманивания обманным путем денег у предпринимателей.

По словам предпринимателей, к ним поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по республике Карелия.

Злоумышленники сообщают о том, что у бизнесменов будет проводиться проверка, и для того, чтобы правильно к ней подготовиться, необходимо приобрести определенную литературу для оформления "уголка потребителя". Звонки поступают с мобильных телефонов, зарегистрированных в других регионах России.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, они не занимаются продажами. Надзорный орган напомнил о том, что действия авторов телефонных звонков носят мошеннический характер.