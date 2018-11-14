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Новости. Происшествия
18:40, 14 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии мошенники разыграли сценарий с участием лжесотрудников банка на новый лад

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Мошенники обманом выманили у 68-летней жительницы Лоухского района почти полмиллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Лоухскому району обратилась 68-летняя жительница районного центра. Заявительница в результате общения с мошенниками лишилась крупной суммы.

В ходе беседы с пенсионеркой правоохранители выяснили, что злоумышленники разыграли достаточно известный сценарий с участием лжесотрудников банка, но на новый лад.

В начале ноября жительнице Карелии на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что накопленные за покупки бонусы можно перевести в деньги. Он предложил ей свою помощь и попросил логин в популярной интернет-программе для связи. Когда они созвонились через этот мессенджер, незнакомец попросил пенсионерку включить функцию демонстрации экрана компьютера, чтобы он смог пошагово объяснять ей, как нужно действовать.

Возрастная женщина так и сделала. Следуя инструкциям, жительница Карелии зашла в банковское приложение и под диктовку абонента совершила три операции с крупными суммами. Так как банк не пропускает подобные транзакции без личной беседы с клиентом, женщина, как и попросил её незнакомец, позвонила в банк и подтвердила, что она действительно хочет осуществить эти переводы.

В результате действий жительницы Лоухского района с ее счета было списано свыше 300 тысяч рублей, но пенсионерка была уверена, что средства ей вернутся с обналиченными бонусами.

Далее женщина стала ждать поступления обещанных дополнительных средств. Но на следующий день ей на мобильный снова позвонили – в трубке она услышала другой мужской голос. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что накануне её обманули мошенники. Чтобы вернуть похищенные средства, ей якобы срочно нужно было положить на счет 120 тысяч рублей. У пенсионерки была только половина требуемой суммы, поэтому она заняла деньги у родственников и совершила перевод через приложение.

Вечером ей перезвонили близкие и стали расспрашивать, зачем ей так срочно понадобились деньги и, узнав обстоятельства, объяснили, что она оба раза стала жертвой преступников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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