В Карелии мотоциклист может получить срок за нетрезвую езду без прав

Жителя Пудожского района привлекут к ответственности за повторное управление мотоциклом в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как следует из материалов уголовного дела, 21-летний мужчина в ноябре прошлого года был привлечен к административной ответственности за управление нетрезвое вождение без права управления мотоциклом.

В октябре мужчина вновь сел за руль мотоцикла пьяным. Освидетельствование показало, что водитель находился в средней степени алкогольного опьянения.

Прокуратура района направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ему грозит штраф или срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.