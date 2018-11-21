В Карелии мотоциклист может получить срок за нетрезвую езду без прав

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Жителя Пудожского района привлекут к ответственности за повторное управление мотоциклом в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре Карелии.
Как следует из материалов уголовного дела, 21-летний мужчина в ноябре прошлого года был привлечен к административной ответственности за управление нетрезвое вождение без права управления мотоциклом.
В октябре мужчина вновь сел за руль мотоцикла пьяным. Освидетельствование показало, что водитель находился в средней степени алкогольного опьянения.
Прокуратура района направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит штраф или срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
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