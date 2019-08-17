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Новости. Происшествия
09:06, 17 Августа 2019
фото: ГИБДД Карелии

В Карелии мотоциклисты получили травмы в двух ДТП

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За минувшие сутки в двух авариях в сельской местности пострадали водители мотоциклов.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в селе Деревянное Прионежского района водитель автомобиля Шкода, выполняя обгон, не учёл боковой интервал и совершил столкновение кроссовым мотоциклом BSE. В результате происшествия 17-летний мотоциклист получил травмы.

В деревне Судалица Олонецкого района жертвой импортного мотовелосипеда стал пенсионер. Колесо у двухколесного транспорта заклинило во время движения, и 62-летний водитель опрокинулся. Мужчина получил травмы.

Обоим пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, рассказали в Госавтоинспекции.

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