В Карелии мусоровозы не вышли на уборку города из-за кражи аккумуляторов

Новости по теме
Загрузка...
В Лахденпохья сегодня ночью украли аккумуляторы с городских мусоровозов, принадлежащих МУП "Зеленый город".
Как пишут в паблике "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!", всего "ушло" 6 аккумуляторов. Сегодня утром машины должны были выйти на уборку, которая теперь по понятным причинам может не состояться. Ущерб значительный - около 100 тысяч рублей.
Руководство предприятия просит тех, кто что-либо знает или видел, сообщить по телефону: 8(921)452-06-92. Анонимность и вознаграждение за полезную информацию гарантированы, пишут в паблике.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.03.2019, 15:33
11.03.2019, 22:00
10.03.2019, 14:30
16.03.2019, 12:08
10.03.2019, 11:00
15.03.2019, 12:06
Аналитика
13.03.2019 11:53
Капитал
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
13.03.2019 10:08
11.03.2019 15:47
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
Чтиво
13.03.2019 09:18
Без политики
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
Медиа
15.03.2019 12:57
Опрос
За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?
Комментарии