В Карелии мусоровозы не вышли на уборку города из-за кражи аккумуляторов

В Лахденпохья сегодня ночью украли аккумуляторы с городских мусоровозов, принадлежащих МУП "Зеленый город".

Как пишут в паблике "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!", всего "ушло" 6 аккумуляторов. Сегодня утром машины должны были выйти на уборку, которая теперь по понятным причинам может не состояться. Ущерб значительный - около 100 тысяч рублей.

Руководство предприятия просит тех, кто что-либо знает или видел, сообщить по телефону: 8(921)452-06-92. Анонимность и вознаграждение за полезную информацию гарантированы, пишут в паблике.