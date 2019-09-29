В Карелии мужчина бросился в реку, убегая от полиции

В Олонце вневедомственная охрана помогла полиции задержать гражданина, подозреваемого в краже сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днем 26 сентября сотрудники ППС и участковый уполномоченный полиции производили задержание, в ходе которого подозреваемый пытался скрыться.

Злоумышленник побежал к реке и хотел перебраться вброд на другой берег. Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны встретила его на мелководье и передала полиции.



Мужчину подозревают в хищении денег.