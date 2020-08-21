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В Карелии мужчина через балкон соседей на пятом этаже залез к знакомой

Новости. Криминал
16:22, 21 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/PK Studio
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Жителю Сортавалы грозит год исправительных работ за незаконное проникновение в жилище, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 августа 36-летний житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру своей знакомой, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома через балкон ее соседей.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был дважды осужден за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года.

Ранее в Карелии мужчину арестовали за незаконное проникновение в дом.

 

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