В Карелии мужчина через балкон соседей на пятом этаже залез к знакомой

Жителю Сортавалы грозит год исправительных работ за незаконное проникновение в жилище, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 августа 36-летний житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру своей знакомой, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома через балкон ее соседей.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был дважды осужден за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года.

Ранее в Карелии мужчину арестовали за незаконное проникновение в дом.