В Карелии мужчина чуть не забил собутыльника до смерти

Житель Кеми подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в декабре прошлого года в одной из квартир жилого дома в Кеми 36-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз кулаками ударил своего 50 – летнего знакомого. Причиненные потерпевшему телесные повреждения по признаку опасности для жизни расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело в отношении кемлянина. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно – медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Ранее сообщалось, колония ждет жителя Карелии, застолья с которым заканчивались для собутыльников избиением и смертью.