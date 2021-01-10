В Карелии мужчина до смерти избил собутыльника

В Сегеже мужчина обвиняется в причинении смерти местному жителю, сообщает карельский Следком.

Сегежские следователи расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого в Сегеже. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил потерпевшего, который с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

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