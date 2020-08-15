В Карелии мужчина душил жену на глазах детей в годовщину свадьбы

В Олонецком районе 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после угроз убийством.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратилась олончанка: муж душил ее на глазах у детей и обещал убить.

Было установлено, что ее 32-летний супруг находился в состоянии опьянения. В ходе дознания он пояснил, что в тот день была годовщина свадьбы, а жена его не поздравила. Это сильно расстроило мужчину и стало причиной конфликта. Вскоре он ударил супругу по лицу и толкнул в грудь, отчего та упала. Тогда он стал удерживать ее, при этом высказывая угрозы убийством. Один из детей попытался помочь матери и отвлек внимание пьяного отца на себя. В этот момент женщина ударила мужа ногой в пах и сбежала.

В настоящее время расследование по уголовному делу окончено. Материалы вместе с обвинительным постановлением направлены в суд. Супруга не простила обвиняемого и подала на развод.

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