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В Карелии домашний тиран получил условный срок за избиение жены

Новости. Криминал
14:58, 13 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В Лахденпохском районе мужчина осужден за избиение жены и угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в январе 2020 года ранее судимый 38-летний мужчина в ходе ссоры со своей женой нанес ей не менее четырех ударов кулаками по телу. Через несколько дней он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь избил супругу: бил кулаками в лицо, голову и тело, один удар ногой нанес по бедру.

Ранее домашний тиран уже привлекался к ответственности за побои супруги. Тогда ему был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, в январе 2020 года подсудимый, держа в руке нож, угрожал жене убийством. Женщина восприняла эти угрозы реально.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Приговором Лахденпохского районного суда мужчина по совокупности преступлений осужден к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Карелии.

Ранее житель Карелии избил доской жену и соседку.

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Комментарии

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новый
2020-07-13 15:05:45
Странная бабенка. Не иначе вместе с ним синячила. Тетка, не обращайся ко мне.
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