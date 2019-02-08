В Карелии мужчина лопатой разбил машину сестры

Женщина не захотела давать родственнику деньги на алкоголь, тот разозлился и отомстил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратилась 49-летняя горожанка. Она сообщила, что поздно вечером к ней домой зашел троюродный брат. Он попросил денег в долг, чтобы купить еще спиртного. Хозяйка отказала и выгнала его за дверь.

Тогда недовольный гость схватил с крыльца лопату и стал бить оконные стекла. Разбив два окна, он также повредил лобовое стекло припаркованного во дворе автомобиля, а затем ножницами проколол четыре колеса. После того как мужчина ушел, горожанка позвонила в полицию.

Полиция установила местонахождение подозреваемого, 34-летнего ранее судимого мужчины. Сразу после совершения преступления он уехал из города, однако когда вернулся, не смог избежать встречи с правоохранителями.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.