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В Карелии мужчина разобрал заброшенные очистные сооружения и попал под статью

Новости. Происшествия
10:25, 24 Марта 2021
фото: © pxhere.com
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В Сегежском районе ранее судимый местный житель сдал металлолом с недействующих очистных сооружений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение от представителя администрации одного из городских поселений. При проверке выявили, что с территории недействующих в настоящее время очистных сооружений пропали металлические конструкции. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний местный житель, ранее уже неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления.

Мужчина признался, что свободно проник на неохраняемую заброшенную территорию, распилил трубы, а затем сдал в пункт приема металла.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело.

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