В Карелии мужчина обокрал дом бывшего "работодателя"

В полицию обратился петрозаводчанин с заявлением о краже строительных инструментов, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что из его загородного дома, в котором проводятся внутренние отделочные работы, похищены строительные инструменты. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого, 47-летнего ранее судимого жителя района. По версии следствия, незадолго до происшествия он подрабатывал у хозяина дома, выполняя монтажные работы, и заметил, что можно проникнуть в дом.

Он вытащил строительную пену из отверстий между коробкой входной двери и стеной и похитил наиболее ценные, на его взгляд, инструменты. Впоследствии он сбыл их за четыре тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.