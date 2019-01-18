В районе Карелии мужчина обстрелял магазин из винтовки

Перед судом предстал житель Беломорского района, стрелявший из винтовки по стеллажам с товарами, сообщили в Беломорском районном суде.

Мужчину признали виновным в грубом нарушении общественного порядка, выразившимся в явном неуважении к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В торговом зале магазина в присутствии сотрудников и покупателей он произвел не менее трех выстрелов по стеллажам с товарами из пневматической винтовки.

С учетом общественной опасности действий виновного и обстоятельств совершенного преступления ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.